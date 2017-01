Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Sørlandet med landets største økning i askespredning fra døde : Avdødes ønske om askespredning i natruren kan i fremtiden komme til å bli oppfylt. (NTB- (Foto: Marit HommedalBEGRAVELSE / BISETTELSE) Agder har en nesten dobling av antall søknader fra personer som ønsker asken sin spredd når de dør. 13.01.2017 kl 16:52

NTB Den største økningen finner vi i Agder-fylkene. 101 innvilgede søknader i 2016 er 46 flere enn i 2015, altså nesten en dobling. – Kremasjon var lenge omstridt blant de religiøse. Dette gjenspeiler seg også i bibelbeltet når det gjelder tall på kremasjoner og askespredning, sier Ida Marie Høeg, professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. 1.310 personer søkte i 2016 I alt 1.310 personer her i landet fikk i 2016 innvilget søknaden om å få spre asken når de dør. Det er 32 prosent flere enn i året før. Vestfold ligger på topp med 172 innvilgede søknader, en økning på 64, ifølge tallene som avisa Dagen har innhentet. To fylker med nedgang På de neste plassene følger Hordaland 122 (+ 26), Oslo og Akershus 116 (+46) og Telemark 103 (+43). Bare i Oppland og Møre og Romsdal er det nedgang, med henholdsvis ni og åtte færre innvilgede søknader. Må være 15 år for å søke Først i 2012 vedtok Kirkemøtet å tillate kirkelig deltakelse ved gravferder med askespredning. Før dette var Kirken kritisk til ordningen, som ble ansett som en hinduistisk form for gravferd. Det er Fylkesmannen som behandler søknader om askespredning. For å kunne søke, må man ha fylt 15 år. Også etterlatte kan få tillatelse dersom det kan dokumenteres at dette var avdødes ønske.