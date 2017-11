Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Søppeldunk på E18, utforkjøring i Froland: Dette har politiet jobbet med i dag annonse I 12-tiden fikk politiet melding om en grønn søppeldunk i veibanen ved Grimstadporten i vestgående E18-løp. 23.11.2017 kl 12:38 (Oppdatert 12:39)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Operasjonsleder i Agder-politiet sendte ut «obs-varselet» på Twitter: En grønn søppeldunk sto klokken 12.15 i veibanen ved Grimstadporten i vestgående E18-felt. – Vegentreprenør er varslet, og skal fjerne den. Mer fra politiloggen I 9-tiden kom meldingen om et trafikkulykken på riksvei 42 ved Svenes i Froland. – En bil har sklidd av veien. Det er ingen personskade. Glatt vei – til OBS for andre, meldte politiet i morges.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse