Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Snøskred i skibakken på Hovden annonse Det er startet søk etter et at det gikk et snøskred på Hovden. 04.01.2017 kl 13:53

Bjørn Atle Eide

Tlf: 37 00 37 86 Skredet ble meldt kl. 13.01 av Agder politidistrikt: - Hovden. Det har gått en snøskred oppe i skisenteret. Nødetater er på stedet da det er uavklart om det er folk i skredet. Startet søk. Artikkelen oppdateres. annonse