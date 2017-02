Snømåker så fremmed person i bilen sin

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SÅ TYV: Snømåkeren så noen i bilen sin. Illustrasjonsfoto

Selv om tyven ble sett i gjerningsøyeblikket, fikk ikke offeret tak i ham. 08.02.2017 kl 09:00

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Tyveriet ble oppdaget og meldt til politiet fra Lillesand klokken 06.49 idet en mann skulle måke snø og oppdaget at en fremmed mann var i bilen hans. Om tyven ville gjort mer hvis han ikke var blitt oppdaget, er usikkert, men saken endte med at det ble stjålet noen penger.

Mannen slapp åpenbart unna, ifølge politiloggen, hvor det står at politiet avventer en anmeldelse. Knuste rute I løpet av natten har noen knust en rute på bygget til Filadelfia Birkeland. Politiet venter på anmeldelse.