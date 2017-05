Snart tilbake etter motortrøbbel SNART I TRAFIKK: Fjord Cats motorproblemer nærmer seg slutten. (Foto: ) annonse Det ble enda en utsettelse. Torsdag 1. juni er Fjord Cat trolig i trafikk igjen. 24.05.2017 kl 16:17

– Vi må utsette ytterligere. Årsaken er at vi må sette sikkerheten først, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.

Han legger til:

– Det er uheldig at vi igjen må skyve på vår oppsatte ruteplan, men vi har dessverre ikke noe valg.

Fjord Cats turer mellom Kristiansand og Hirtshals har vært preget av motorproblemene som dukket opp i forbindelse med årets første seiling 7. april.

Utfordringer med en av motorene er ifølge rederiet hovedårsaken til de mange kanselleringene.

Måtte repareres

Etter påske dukket motorproblemene igjen. Og da konkluderte Fjord Lines tekniske ekspertise med at et lengre trafikkopphold ville være det eneste fornuftige, heter det i pressemeldingen.

– Vår tekniske avdeling har i samarbeid med motorleverandør gått ekstremt nøye til verks for å kartlegge og utbedre problemene. Vi er i praksis i mål, men motorene er helt avhengige av å bli testkjørt for å sikre at alt fungerer som de skal, uttaler Ternblom.

Tidsskjema sprakk

Planen var avganger fra 27. mai, men det tidsskjemaet sprakk. Årsaken, sier konsernsjefen, var forsinkelser i leveranser av nye deler til motoren.

– Vi beklager på det sterkeste overfor våre berørte gjester og jobber kontinuerlig med å kontakte alle. Samtlige vil få tilbud om alternativ reise med oss, forteller Rickard Ternblom.

I perioden fram mot 1. juni vil cruiseskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord gjennomføre daglige anløp til Kristiansand.