Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Smiths Venner-topp mistenkt i nederlandsk straffesak annonse Da Smiths Venner-toppen Bernt Aksel Larsen ble avhørt som vitne i en nederlandsk straffesak, fikk han beskjed om at han var mistenkt for dokumentforfalskning og ble oppfordret til å skaffe advokat. 20.01.2017 kl 08:48

Vitneavhøret i Follo tingrett torsdag var en del av en straffesak mot et tidligere medlem av Smiths Venner, der Larsen har hatt sentrale posisjoner i flere år, skriver Dagens Næringsliv. Larsen ønsker ikke å kommentere vendingen saken tok. Han sier han ikke var forberedt på at hans status skulle bli endret fra vitne til mistenkt. Brunstad kristelige menighet har også en svært aktiv menighet på Sørlandet. Bernt Aksel Larsen eier flere eiendommer i Lillesand, blant annet er han deleier av Tronderøya i Blindleia i Lillesand. Larsen er tidligere styremedlem og kontaktperson for Smiths Venner, men trakk seg fra alle verv da revisor stilte spørsmål ved lån fra en internbank til folk som sto nær lederne. Nederlandske Jonathan van der Lingen er siktet for bedrageri, hvitvasking og underslag av rundt 75 millioner kroner fra en stiftelse i Nederland knyttet til Smiths Venner. Han har hatt flere lederverv i selskaper og organisasjoner knyttet til menigheten. Etter at avhøret torsdag var avsluttet, ba den nederlandske aktoren om et møte med dommer og forsvarer bak lukkede dører. Der ble de informert om Larsens nye status. (©NTB) annonse