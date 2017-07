Slutter i protest: – Vil advare andre mot å ta min jobb Slutt: Arne Rugstad trekker seg fra vervet som hovedvernombud i Grimstad kommune. annonse Den betente helsekjøpsaken i Grimstad har fått et nytt offer. Hovedvernombud Arne Rugstad har «sett seg lei overstyring fra politikerne» og trekker seg fra vervet. 20.07.2017 kl 16:06

Det skriver Grimstad Adressetidende torsdag.

– Jeg anbefaler ingen å gå inn i rollen som hovedverneombud, er Rugstads klare råd etter å ha varslet sin avgang til avisen.

Han har derfor bedt om at det skal komme en erstatter for ham. I utgangspunktet skulle han sitte i vervet ut året før Rugstad tok fatt på pensjonisttilværelsen.

La rådmannen styre administrasjonen

– Med den perioden som har vært de siste par årene er jeg derfor veldig glad for at jeg ikke var 25 år og nyvalgt i dette vervet, sier han.

I et åpent og ærlig intervju med Grimstad Adressetidende tar han et oppgjør med politikerne og hvordan de har håndtert saken om helsekjøpene og den påfølgende e-post-saken.

– Jeg føler også at rollen som tillitsvalgt og hovedverneombud har blitt litt vanskelig på et vis. Jeg har jo ikke noen makt og myndighet over det politiske miljøet selv om jeg kan spille en rolle innad i organisasjonen. Dette har derfor ført til at slik ståa har blitt, har jeg ikke lenger i det hele tatt vurdert å ta en periode til, sier han.

– Hvordan burde politikerne heller ha håndtert denne saken?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer på det, men de burde i hvert fall så langt det er mulig la rådmannen få styre administrasjonen slik hun mener det bør gjøres. Det har også vært ropt høyt om at både jeg og Ivar Lyngstad ikke må jobbe med varslingssaken fordi vi mener slik og slik. Det er det rådmannen som skal bestemme, sier han.

Møtt med forståelse

Det var Rugstad som blant annet involverte Datatilsynet for å stanse e-post-granskingen i kommunen. Han har vært stor motstander av granskningen og hele veien hevdet at den har vært ulovlig.

Ved flere anledninger har Rugstad forsvart rådmannen i den betente konflikten, både i media og overfor politikere.

Ordfører Per Svenningsen sier til avisa at han har forståelse for hvordan Rugstad opplever situasjonen.

– Nå er det politikerne som skal styre kommunen og gi retning for den, men jeg ser hans synspunkter om at han ikke har blitt lyttet til fra det politiske flertallet. Det er jo det som har skjedd i denne saken, at han ikke har blitt lyttet til, så det forstår jeg godt. Nå er det slik at politikerne, og det politiske flertallet, bestemmer, og det har jeg stor respekt for selv om jeg ikke er enig med dem i denne saken. I denne saken har jeg også vært enig med Rugstad, sier Svenningsen til gat.no.