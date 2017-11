Slottet: Kronprinsesse Mette-Marit har krystallsyke

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kronprinsesse Mette-Marit har krystallsyke INGEN PLIKTER: Kronprinsesse Mette-Marit diagnostisert med krystallsyke og må ta det med ro i hvert fall til søndag. (Foto: NTB scanpix) Kronprinsesse Mette-Marit får behandling for krystallsyke, opplyser Slottet. 23.11.2017 kl 10:27 (Oppdatert 10:32)

NTB Hun skal være på bedringens vei. – Vi kan ikke si noe mer enn dette nå. Kronprinsessen må dessverre avlyse gjestebudet ved Kirkens Bymisjon i Tromsø torsdag, sier konstituert kommunikasjonssjef ved Slottet, Ole Edvard Wold-Reitan til NTB. Avlysningen skjer etter råd fra legen. Kronprins Haakon vil gjennomføre gjestebudet alene. Kronprinsparets tradisjonelle gjestebud skal for første gang avholdes utenfor Skaugum og i samarbeid med Bymisjonen i Tromsø. Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø – som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere. Kronprinsesse Mette-Marit vil etter planen gjenoppta sine offisielle plikter søndag 26. november 2017.

