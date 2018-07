Slokker ny skogbrann med helikopter Brenner til skogs: Her ses røyken fra avstand. Bildet er tatt på rasteplassen på Hækni. (Foto: Finn Håkon Werner Borgi) Det har brutt ut ny skogbrann i Setesdal. Lokalt brannvesen jobber for fullt med å slokke brannen. 20.07.2018 kl 17:49 (Oppdatert 18:49)

Brannen har oppstått ved fjellet Sordalsheii, som ligger nord-vest for bostedet på Sordal i Bygland kommune. Det lokale brannvesenet i Valle og i Bygland får assistanse fra helikopter i slokkingen.

– Det er et helt annet området og det har ikke vært brann i nærheten der tidligere, forteller brannvesenets innsatsleder Torleif Homme.

Lemper vann med helikopter

Denne uken har det brent opptil tolv steder samtidig i Setesdals-områdene. Etter en uke med intens arbeid var brannene slukket, før noen som drev etterslokking oppdaget at det røyk fra et nytt område.

Fredag kveld var et helikopter i sving for å å lempe vann på brannstedet.

– Det er vanskelig å bedømme hvor stort brannstedet er, for vi ser det kun på avstand. Det vi håper er å få slått ned mest mulig med helikopter, sier Homme.

Vanskelig terreng

Det er ikke satt inn mannskap på bakken i slokningsarbeidet.

– Det er ufremkommelig der. Nesten helt umulig å komme ut. Nå fikk vi opp helikopter tidlig, så håper vi at det hindrer brannen i utvikle seg videre, sier han.



Problemet med å kun benytte helikopter er at brannen raskt kan blusse opp igjen etter at brannen er dynka. Det er heller ikke sikkert at det blir satt inn mannskap for etterslukking.

– Det er noe vi må vurdere når helikopteret er ferdig. Vi har kontakt med piloten, problemet er fremkommeligheten. Det er ikke sikkert at helikopteret kan landet på stedet, sier Homme.