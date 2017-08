Slik var tordenværet - se video og bilder BØST PÅ BØSHEIA: Hele Risør var mørkelagt under uværet natt til onsdag, og kun lyn lyste opp husene og himmelen. Bildet viser Bøsheia, og Branntårnet ligger i den tette klynga med trær litt til venstre i bildet. (Foto: Thorvald Knudsen) LYNNEDSLAG I BARBU: Filmet i Barbu ved MacGregor. (Foto: Tommy Ulsted) BARBUDALEN: Dette bildet viser lynet over Engekjærveien natt til onsdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Lynet slo ned flere steder i Aust-Agder. Her kan du se bilder og video av hvordan naturkreftene så ut. 02.08.2017 kl 10:43 (Oppdatert 11:33)

Bjørn Atle Eide

Over 300 lynnedslag i timen ble registrert i natt. Noen av dem ble fotografert og filmet. De ser du øverst i bildekarusellen.

I videoen under skriver Tommy Ulsted at han filmet i sakte film ved MacGregor i Barbu når lynet slår ned.

Slik filmet Henrik Dønnestad det:

Og her er en film fra øverst i Barbudalen, på vei opp mot Nyli i Arendal, filmet av Elisabth Grosvold:

Har du en flott lyn-film du vil dele?

