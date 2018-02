Slik var det der jenta bodde på Evje: – Fremsto ikke som et hjem, og ufaglærte var på jobb Bodde på evje: Næromsorg AS får kritikk av Fylkesmannen, blant annet på grunn av ufaglærte ansatte og at stedet ikke fremsto som et hjem. (Foto: NTB scanpix) annonse Det siste stedet «Stina» bodde, var på institusjonen til Næromsorg Sør (NOS) på Evje. Institusjonen får kritikk for at stedet ikke fremsto som et hjem, jenta fikk ikke skoletilbud, og det var montert bevegelsessensor utenfor rommet hennes uten hennes samtykke. 07.02.2018 kl 13:07 (Oppdatert 07.02.2018 kl 14:39)

Næromsorg Sør AS tar kritikken på alvor, men mener jenta har fått god nok omsorg hos dem (se tilsvar lenger ned i saken).

«Stina» (fiktivt navn i forbindelse med tilsynsrapporten) flyttet hele 17 ganger i løpet av et år. Hun kom til avdelingen til den private barnevernsinstitusjonen på Evje mot sin vilje 2. juni 2017.

Det var dette stedet hun rømte fra før hun dro til Sørlandssenteret. Politiet fikk melding om rømningen en time etter drapet.

Fylkesmannen skriver i sin tilsynsrapport at da barneverntjenesten og Bufetat besøkte henne på Evje, ble det påpekt alvorlige mangler knyttet til institusjonen.

– Boligen fremsto fremdeles ikke som et hjem, det var tre ufaglærte menn på jobb, de ansatte fremsto som «nølende til det de jobbet med», står det i tilsynsrapporten.

- Hjemmekoselig atmosfære og hyggelige omgivelser bidrar til å redusere stress (...) En barnevernsinstitusjon skal ikke bare være et oppholdssted. Det skal være et hjem, står det videre i rapporten.

Informasjon NOS ga, var etter Fylkesmannens vurdering ikke et riktig bilde av situasjonen. Som eksempel nevnes: NOS beskrev at de fleste ansatte på avdelingen kjente Stina. Det var 3 av 14 ansatte som fulgte med fra tidligere bolig da hun flyttet til Evje.

Det står også at jenta opplevde å bli mye overlatt til seg selv og satt mye alene på rommet.

- Når det ble rapportert til barneverntjenesten og Bufetat at det gikk bra med Stina i denne perioden, stiller Fylkesmannen spørsmål ved de ansattes evne til å se Stina og hvordan hun egentlig hadde det, står det i rapporten.

Stina hadde ikke et reelt skoletilbud mens hun var i NOS.

Mangler individuell plan

I rapporten står det videre at Stina hadde mange sterke uttrykk som tydelige tegn på at hun ikke hadde det godt.

– Hun var underlagt kontinuerlig overvåking av tre voksne, og store deler av tiden tre voksne menn. Hun søkte hjelp der hun kunne få (legevakt), selv om hun i utgangspunktet var nektet å kontakte legevakten, står det i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen legger til grunn at Stina hadde behov for langvarige og koordinerte tjenester, For å skape et helhetlig tilbud, skal det utarbeides en individuell plan. En slik plan foreligger ikke.

– Det er tvert imot krysset av for «ikke aktuelt». Barneverntjenesten har heller ikke vurdert behovet for en slik plan, står det i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen har også merket seg at institusjonen hadde montert en bevegelsessensor utenfor Stinas rom, uten at hun verken var gjort kjent med eller hadde samtykket til dette.

- Bruk av bevegelsessensor som beskrevet i denne saken er å anse som et sterkt inngrep i Stina sin personlige integritet, står det i Fylkesmannens tilsynsrapport.

Handlet på Ikea

NOS Næromsorg ved daglig leder Lena Braathen viser til en pressemelding de har skrevet i forbindelse med Fylkesmannens rapport:

«Næromsorg tar rapporten fra Fylkesmannen svært alvorlig, og vi vil bruke tid på å gjennomgå den grundig for å finne forbedringsområder og iverksette eventuelle tiltak. Næromsorg er likevel overrasket over at Fylkesmannen mener jenta ikke har fått god nok omsorg hos oss, dette er vi uenige i. Vårt fokus har fra dag en vært å roe, utvikle og gi jenta et godt hjem. På vei har jenta knust to hus; alt av inventar og vinduer, og av den grunn så vi oss nødt for å bygge et nytt hjem sammen med jenta, et hjem der hun ikke kunne knuse vinduer osv., og som hun sammen med oss skulle innrede og gjøre koselig på sin måte. Rommet hennes ble innredet første dag ved at jenta var på Ikea og valgte ut det hun ville ha av møbler og pynt.

– Gir ikke opp

For Næromsorg er det viktig å vise barna at vi tåler dem; kaoset, manipuleringa, utageringa, og at vi ikke gir de opp, men reiser oss sammen og går videre. Jenta bodde hos oss i cirka 4 måneder, i siste bolig i en periode på nesten 2 måneder.

På generelt grunnlag vil vi peke på at arbeid med barn og ungdommer som i lang tid har levd under sviktende omsorg, og som er i ekstreme kriser, er svært komplekst, kaotisk og vanskelig for alle involverte hjelpere den første perioden av et behandlingsforløp.

Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere rapporten utover det vi skriver her, og ber om forståelse for dette.»

