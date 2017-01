Slik var dagen på glatte veier TESLA-KRASJ: En Tesla var involvert i et trafikkuhell på det glatte føret på E6 mellom Ås og Son tirsdag ettermiddag. (Foto: Tor Aage Hansen / NTB scanpix) annonse Flere steder i landet førte underkjølt regn til glatte veier og ulykker. På E6 mellom Ås og Moss var det minst 15 ulykker tirsdag ettermiddag. 17.01.2017 kl 20:27

NTB

Follo-politiet skriver på Twitter like før klokken 18 at det ikke har vært noen alvorlige personskader, men at enkelte er kjørt til legevakt grunnet «vonde nakker».

Politiet opplyste tidligere på ettermiddagen at de vurderer å stenge europaveien.

– Å stenge eller ikke stenge E6, det er et valg mellom pest og kolera. Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt. Da er det større fare for myke trafikanter. Så vi vet ikke om vi tør å stenge europaveien, sa operasjonsleder Børge Løge i Øst politidistrikt til NTB.

– Avsindig glatt

– Det vi vurderer, er å snevre inn trafikken på E6 til ett felt i sørgående retning, der det er mest trafikk. Det er avsindig glatt, sier Løge.

Han opplyser at flere politipatruljer på E6 bedriver det han kaller «gåsemorkjøring».

– Patruljene legger seg med blålys foran køer med biler og kjører sakte, forteller operasjonslederen.

– Skøytebane

Også i andre deler av landet er det svært glatte veier og meldt om mange ulykker. Ved Bringakertunnelen i Holmestrand var 14 biler involvert i et trafikkuhell ved 15-tiden.

– Jeg vil understreke at det er svært glatte veier i hele fylket, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Vestfold-politiet til NTB.

I fylket har også to biler kollidert ved Stokke. Tre personer er brakt til sykehus, opplyste politiet på Twitter like før klokken 17.

Brannvesenet i fylket advarer i likhet med politiet om farlige kjøreforhold:

– Enten du går eller kjører, vær obs på at det som i farten ligner våt asfalt, i realiteten kan være en «skøytebane» enkelte steder.

Buss av veien

Flere andre politidistrikt i landet advarer om lignende forhold.

– Meldt om glatte veier grunnet regn som fryser på bakken. VÆR OBS! og tilpass farten, skriver politiet i Hedmark på Twitter.

Politiet i Asker og Bærum melder om ekstremt glatte veier. Der har kommunene alt tilgjengelig mannskap ute for å strø.

Kollegene i Buskerud ber folk om å la bilen stå og skriver at det er kaos flere steder i distriktet.

Agder-politiet opplyser ved 17-tiden at en buss med flere barn (det viste seg å være 16-17-årige videregåendeelever) har kjørt av veien i Birkenes. Det er imidlertid ikke meldt om personskader.

På E6 ved Luktvatnet i Vefsn i Nordland har to vogntog kollidert på det glatte føret

Varer utover kvelden

Ifølge Meteorologisk institutt vil underkjølt regn fortsette å gjøre det glatt på Østlandet og Sørlandet utover ettermiddagen og kvelden.

– Det frysende regnet finner vi mest på Østlandet og Sørlandet. Det blir noen timer til med nedbør, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt til NTB tirsdag ettermiddag.

– Nedbøren strekker seg fra Mjøsa og nedover mot Agder, sier meteorologen. (©NTB)