Slik markeres 1. mai i Aust-Agder

Årets slagord er «Trygt arbeidsliv for alle». Her ser hvordan arbeiderdagen markeres der du bor. 27.04.2018 kl 15:12 (Oppdatert 15:36)

Tarald Reinholt Aas

I Aust-Agder har 11 kommuner og 12 steder egne 1. mai-arrangementer (Arendal har to).

– «Trygt arbeidsliv for alle» er slagordet for årets 1. mai feiring. Dagen blir feiret på tradisjonelt vis over hele Agder, melder fylkessekretær Per Åge Nilsen i Agder Arbeiderparti.

Blant talerne er fagforeningsleder Trine Lise Sundnes og Dag Terje Andersen – full oversikt får du under.