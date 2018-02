Slik kjører du kolonnekjøring KREVENDE: Illustrasjonsfoto, kolonnekjøring. (Foto: Colourbox/Tryg Forsikring.) Råd om kolonnekjøring Før du drar Sørg for å ha nok drivstoff. Det er ikke bensin- eller ladestasjoner på kolonnestrekningene

Skaff deg oversikt over mulige omkjøringsveger

Innhent informasjon om veg- og værforhold

Ta med varme klær og vinterfottøy

Ta med mat og drikke

Ta med lykt, slepetau, snøskrape og en spade

Sørg for at kjøretøyet er i teknisk god stand og er utstyrt med vinterdekk (M&S).

Det er påbudt med kjettinger for kjøretøy over 3,5 tonn Før kolonnekjøringen: Kle deg varmt, kjøl ned kupeen for å unngå ising på frontruta

Har du varmetråder i frontruta så slå de av

Ha lykt, slepetau, snøskrape og gjerne en snøspade lett tilgjengelig i bilen Under kolonnekjøringen: Bruk tåkelys og nødblink

Hold jevn fart

Følg kolonnen, ikke kjør ut eller prøv å snu i kolonnen

La luftanlegget gå med kald luft på frontruten

Hold øyekontakt med bilen foran, ikke bruk mobiltelefonen under kolonnekjøring – Å kjøre kolonne i uvær på fjellet vinterstid er slett ikke ufarlig. Skulle det bli stans i kolonnen må du IKKE gå ut av bilen.

Med vinterferien for døren gir Tryg Forsikring råd til bilister om kolonnekjøring.

I sør kan kolonnekjøring bli aktuelt på strekninger som riksvei 9 Hovden-Haukeli, og E134 Haukelifjell.

Begge disse veiene var åpne for vanlig ferdsel fredag morgen. Men været kan skifte fort:

– Skulle det bli uvær, kan det være greit å vite reglene for kolonnekjøring, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

– Det er jo aldri trivelig å havne i bilkø mens snøfokket står utenfor, men kolonnekjøring iverksettes først og fremst av sikkerhetshensyn. Det er begrenset hvor mange som får være med, da det ikke skal være flere personer i en kolonne enn redningsmannskaper har kapasitet til å redde ut.

Forsikringsselskapet gir følgende kolonnekjøringsråd:

Drivstoff, mat og klær

– Det er viktig å ta noen forholdsregler hvis du vet at du kan havne i kø for kolonnekjøring. Ha godt med mat og varme klær liggende i bilen, ha nok drivstoff og sørg for at bilen er godt skodd for vinterføre. Brøytemannskapet kan avvise trafikanter de tror kan få problemer.»

Nødblink og kald luft

– En av de viktigste oppgavene for deg som sjåfør i kolonne er å sørge for å se og bli sett, samt at du følger trafikken i det tempoet brøytebilen setter opp. Det betyr å kjøre med nødblink på og ha kaldluft på frontvinduet for å unngå at snø blir til is og kladder til vindusviskerne.»

– Spesielt når det er snøfokk og minusgrader er det viktig å ha kaldluft mot frontruta. Med varmluft kan snø bli til is som igjen kan kladde til både frontruta og vindusviskerne. Å kjøre kolonne i uvær på fjellet vinterstid er slett ikke ufarlig. Skulle det bli stans i kolonnen må du IKKE gå ut av bilen.

Det har hendt at folk har blitt påkjørt i kolonnekjøring, sier Opedal i pressemeldingen.