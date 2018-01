Slik gikk det da UP stilte seg på E18 i ettermiddag Kontroll: UP skrev ut 12 forenklede forelegg under to trafikkontroller på E18 i Aust-Agder torsdag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Arkiv) annonse Tolv bilførere ble bøtelagt under to trafikkontroller på E18 i Aust-Agder torsdag ettermiddag 18.01.2018 kl 19:03 (Oppdatert 19:38)

En patrulje fra Utrykningspolitiet avholdt kontroll på E18 i Arendal torsdag kveld.

Her ble i alt 3 bilførere ilagt forenklede forelegg for å ha kjørt for fort.

- Høyeste hastighet var 84 kilometer i timen i 70-sonen, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Én bilfører fikk forelegg for bruk av mobiltelefon.

Også i Tvedestrand ble det avviklet trafikkontroll torsdag ettermiddag.

- Åtte bilførere har fått forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 88 kilometer i timen i 70-sonen, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

