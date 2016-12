Slik er de nye parkeringsreglene

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Nye parkeringsregler: Her fra Arendal sentrum. (Foto: Anne Karin Andersen)

Fra nyttår endres flere parkeringsregler. Blant annet blir det samme pris om du synder på offentlig eller privat parkeringsplass. 22.12.2016 kl 12:18 (Oppdatert 14:38)

Elisabeth Hvitsten (Varden)

Tlf: 35 54 32 22 1. januar 2017 trer den nye parkeringsforskriften i kraft. Hensikten er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag. Dette er nytt Fra 1. januar vil det ikke gis sanksjoner før fem minutter etter at billetten har utløpt. Det blir i tillegg faste satser som er like både for private og offentlige plasser. – Ved de fleste brudd på reglene vil du måtte betale 600 kroner. Parkerer du på HC-plass vil du få 900. For mindre overtredelser, for eksempel å glemme å trekke billett på gratisparkering, slipper du unna med 300, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen. I tillegg blir det enklere å klage ved at det opprettes en ny, obligatorisk klagenemnd. Det blir også opp til kommuner om elbiler skal stå gratis og flere tilpasninger når det gjelder plasser til forflytningshemmede. Enklere regler De nye reglene innebærer en enklere og bedre hverdag for forbrukerne. Det betyr flere krav for de som tilbyr parkering. – Reglene gjelder alle som tilbyr parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår så lenge plassen ikke er reserverte for beboere, ansatte eller lignende, sier Harsem. – De aller fleste av disse er kommuner eller profesjonelle parkeringsselskaper, men borettslag, hoteller og butikker kan også falle innenfor. Tilbyr du parkering, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med de nye reglene på nettsidene våre. Statens vegvesen har opprettet et parkeringstilsyn som blant annet skal følge opp regelverket og behandle søknader om unntak fra kravene. annonse