Slik blir kronprinsparets dag i Risør

I RISØR: Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er i Risør i dag. Frigjørings- og veterandagen feires med Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit som hovedgjester.

Krigsseilerbydelen Konvoibyen markerer sitt 50-årsjubileum på frigjørings- og veterandagen tirsdag 8. mai. Markeringen er planlagt med arrangementer både i selve Konvoibyen, ved minnestøtten på Solsiden, i Risørhuset, på Rådhuset og i museumsskipet DS ”Hestmanden”. Kongelig norske marines musikkorps deltar gjennom hele dagen.

Hovedtale i Konvoibyen

Kronprins Haakon holder sin hovedtale og legger ned krans ved minnestøtten i Konvoibyen. Her kommer en rekke inviterte gjester, men arrangementet er åpent for publikum så langt det er plass.

Ringen sluttes

Kronprinsens bestefar Kong Olav åpnet Konvoibyen i desember 1968. Den gang hilste Kongen i uniform Konvoibyens bestyrer Leif Heimstad. Nå sluttes ringen ved at Kronprinsen møter Else Heimstad (93). Else vil være en hedersgjest gjennom hele arrangementet.

– Gjennom årene har Konvoibyen vært svært viktig, både som en trygt hjem og en heder for viktig krigsinnsats, for en rekke norske krigsseilere. Bestyrerparet Leif og Else Heimstad har vært helt sentrale i dette krevende arbeidet for norske krigsseilere, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.

Veteraner hedres

Frigjørings- og veterandagen markeres på tradisjonelt vis ved minnestøtten på Solsiden etter at Marinemusikken har marsjert gjennom byen. Ved minnestøtten taler ordfører Per Kristian Lunden. Fire veteraner fra norske utenlandsoperasjoner vil bli hedret av Forsvaret og også her deltar Kronprinsparet og en rekke gjester. Markeringen er som vanlig åpen for alle og trafikken stenges av på Solsiden under markeringen.

Marinemusikken

Marinemusikken inviterer til konsert i Risørhuset seinere på ettermiddagen. Orkesteret under ledelse av Torodd Wigum har med seg solistene Lars Klevstrand og Hilde Louise Asbjørnsen.

Klevstrand tolker blant annet sanger av Erik Bye, en kjær venn av og forkjemper for Konvoibyen, mens Asbjørnsen synger klassikere som ”We´ll Meet Again”.

Det holdes av plasser for inviterte gjester, men det er også mange gratisbilletter for dem som vil være publikum.

Dagen avsluttes med middag på Rådhuset for inviterte gjester.

Til ungdomsskolen

Kronprinsparet vil på formiddagen også besøke Risør ungdomsskole der elevrådet har laget et program som blant annet tar opp skolens engasjement rundt klasseturer med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland. Elevene ved skolen har også hatt foredrag om Konvoibyen og krigsseilerne.

Kåre Willoch

Det er Skagerak Boligstiftelse (Konvoibyen) og Risør kommune som sammen står bak den omfattende markeringen i Risør 8. mai. Arrangementskomiteen er ledet av Jørn Heimstad, sønn av Leif og Else Heimstad. En rekke gjester er invitert, først og fremst støttespillere for Konvoibyen og krigsseilerne opp gjennom historien. Det gjelder mange fra Forsvaret, men også ildsjeler i Risør og landet for øvrig. Blant gjestene er tidligere statsminister Kåre Willoch og leder for Holocaustsenteret, professor Guri Hjeltnes.

