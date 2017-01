Slegge-Havnå betrodde seg til broren før dødsulykken

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

STØTTET HVERANDRE: Magne Havnå og broren Erling Havnå (bak) under et boksestevne i Randers, Danmark i 1991.13 år senere snakket de sammen for siste gang, og da om Nokasranet. (Foto: Jon Eeg / SCANPIX .) Den siste gangen brødrene Havnå snakket sammen, før Magne Havnaa døde i en ulykke i 2004, avslørte Erling Havnå at han var med på Nokas-ranet, skriver VG. 14.01.2017 kl 13:46

Tlf: 911 03 385 De satt i hagen til Magne Havnaa og snakket sammen da Erling Havnå slapp bomben: – Det kan hende jeg blir borte noen år … da må du ta vare på mine, Magne. Jeg var med på Nokas-ranet, fortalte Erling Havnå, ifølge VG (Bare for abonnenter). – Det var ikke mye smart, svarte Magne Havnaa. Det var noen av de aller siste ordene som ble sagt mellom de to brødrene, før den tidligere verdensmesteren i cruiservekt boksing omkom i en ulykke på sjøen, 29. mai 2004. Mindre enn to måneder etter, ble Erling pågrepet, mistenkt for ran, og senere dømt for Nokas-ranet, der han ble kjent som sleggemannen. annonse