Slår sammen Agder – følg debatten i Stortinget BEHANDLER REGIONREFORMEN: Samling av ett Agder står på agendaen i Stortinget. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Onsdag erklærte Ingebjørg Godskesen (Frp) at hun vil stemme mot. Følg direktesendingen fra Stortinget. 08.06.2017 kl 08:23



I dag blir det trolig flertall i Stortinget for flere kommunesammenslåinger og et par fylkesfusjoner – deriblant å samle Agder til ett fylke.

Dette til tross for at stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen har varslet at hun vil stemme mot egen regjering.

Fra klokken 10 kan du følge stortingsmøtet i videovinduet øverst.

