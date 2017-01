Slapp med skrekken på Frp-møte LETTET: Odd Gunnar Tveit slapp med advarsel og blir ikke ekskludert fra Frp. I bakgrunnen Edward Terjesen, han fikk ingen reaksjoner fra fylkesstyret. (Foto: Tore Ellingsen) annonse En lettet Odd Gunnar Tveit kom unna med advarsel og blir ikke kastet ut av Frp. Også styremedlemmene Mariann Birgitte Slettene og Magnus Stø Kittelsen har fått advarsel. 01.02.2017 kl 00:42

Ved 24-tida tirsdag kveld, var det mye omtalte fylkesstyremøtet i Frp kommet vel halvveis i de 18 eksklusjonssakene. Da var sakene til styremedlemmene behandlet, og en svært lettet Odd Gunnar Tveit kunne fortelle i en pause, at han slipper med advarsel.

- Det var en godt det ble slik, nå blir jeg ikke kastet ut, sa han. Tveit har bedt for sitt politiske liv, og har i et innlegg beklaget ordvalgene han brukte etter at de tre fylkestingsmedlemmene stemte for fylkessammenslåing.

- I advarselen ligger det at jeg må holde meg på matta nå, men det skal gå bra, forsikrer han. Tveit mener det nå er stor vilje i partiet til å legge stridighetene bak seg, og tror at fylkesstyremøtet er et vendepunkt i striden.

Også Mariann Birgitte Slettene fra Grimstad og leder i Risør Frp, Magnus Stø Kittelsen fikk advarsler. Det skal også være flere advarsler, men siden de berørte ikke har fått beskjed om utfallet av sin sak, går ikke fylkesstyret ut med noen navn.

En av dem som også har vært solid plantet i Ingebjørg-fløyen og som var tilstede på fylkesstyremøtet er Edward Terjesen. Han kunne fortelle at han ikke har fått advarsel.

Møtet pågikk fortsatt ved 00.30-tiden, men da ble det antydet at de siste sakene som gjenstod, ville gå noe raskere.