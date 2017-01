Sladden til 18-åringen falt ikke i smak hos politiet som lå bak ham

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Klokken var 8.55 da den 18-årige bilisten lot seg friste til en brekksladd – på en offentlig vei. Like bak lå en av politiets patruljebiler. – Politiet ble vitne til det hele, sier operasjonsleder Martin Ugland til Agderposten. Dermed sikret den 18 årige mannen seg en politianmeldelse – minst. – Sak opprettes. Det blir opp til jurist å vurdere beslag av førerkort når anmeldelsen foreligger, opplyser Ugland. Kjøringen til 18-åringen fant ellers sted på en dag der politiet har vært svært synlig til stede flere steder i Arendal. 0855 Myra Terrasse. Politipatrulje anmelder 18 år gammel bilfører som sladder/skrenser bilen på off. vei med patruljebilen kjørende bak. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 9. januar 2017 annonse