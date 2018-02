Skulle besøke syk far – nå må han i fengsel Må i fengsel: Her har den syriske flyktningen blitt ført inn i en ventende politibil etter at han var blitt fremstilt for Aust-Agder tingrett, tiltalt for å ha tatt seg ulovlig inn i landet. (Foto: ) annonse Den syriske flyktningen forstår ikke at det skal være ett års fengsel for å snike seg inn i landet og bare 30 dager for livsfarlig fyllekjøring. 07.02.2018 kl 19:31 (Oppdatert 07.02.2018 kl 20:12)

Arne Ingmar Eggen

Tlf: 916 45 145

Som syrisk flyktning visste han ikke så mye om forholdene her i landet.

Ei heller at straffen for å ta seg ulovlig inn er ett års ubetinget fengsel.

– Hadde jeg visst dette, ville jeg aldri våget å komme til Norge, sier den syriske flyktningen.

Forstår ikke straffenivået

I et norsk fengsel ender nå flukten som har gått via Ungarn.

Til tross for at han innrømmer å ha tatt seg ulovlig inn i landet – og er villig til å ta straffen for dette, skjønner han seg ikke helt på det norske straffenivået.

Slik sier han det i sin forklaring i Aust-Agder tingrett:

– Jeg har ikke skadet noen. Hadde jeg kjørt bil og vært full, ville straffen vært på bare en måned fengsel.

Skulle besøke familien

Søndag 26. november ble 30-åringen pågrepet hos familien sin i Aust-Agder etter at han dagen før hadde tatt seg ulovlig inn i landet.

Mens han selv har oppholdstillatelse i Ungarn, er foreldre og to søsken bosatt i en kommune i Aust-Agder. De ønsket han å besøke i julen.

Men han skulle tilbake til Ungarn, der han har fått oppholdstillatelse: 4. februar i år hadde han kjøpt returbilletten med bussen til Ungarn.

Men oppholdet hos familien ble heller kortvarig. Allerede dagen etter ankomst sto politiet på døra. Fordi han også er blitt utvist tidligere – og pålagt fem års innreiseforbud, bar det denne gangen rett til arresten.

Der har han siden sittet.

Alvorlig hjertesyk far

Onsdag kom straffesaken som er blitt reist mot ham opp for Aust-Agder tingrett.

Ifølge dommen som nå foreligger må det av allmennpreventive hensyn reageres strengt mot denne type overtredelser.

At 30-åringens forsvarer, advokat Odd Holck-Steen pekte på at mannen kom til Norge fordi hans far var alvorlig hjertesyk, er ifølge Aust-Agder tingrett ikke noe avgjørende argument når straffen skal fastsettes.

– Tiltalte hadde ikke tenkt å bli i Norge og hadde allerede bestilt returbillett, argumenterte forsvareren i sin prosedyre i Aust-Agder tingrett.

Ifølge en proposisjon som domstolen må rette seg etter bør det være et snevert område for formildende omstendigheter i slike saker. Domstolen så ingen formildende omstendigheter som kunne forsvare at man i denne saken gikk under normalstraffenivået.