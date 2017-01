Skrapte bare lite tittehull - mistet lappen

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

LITE KIKKHULL: Så mye skrapte den kvinnelige bilføreren frontruta - og så lite så hun. (Foto: Politiet) LITE KIKKHULL: Så mye hadde bilføreren skrapt av frontruta. (Foto: Politiet) SIKTEN: Dette var bilførerens utsikt. (Foto: Politiet) En bilfører i Vennesla hadde det litt for travelt i kulda mandag. 16.01.2017 kl 13:50 (Oppdatert 13:57)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Kun et lite tittehull i frontruta var ikke nok. Politiet aksjonerte umiddelbart da de ble oppmerksom på situasjonen i Vikeland i Vennesla. Agder-politiets operasjonssentral meldte om episoden kl. 11.14 mandag - vinterens hittil kaldeste dag i Agder. - Dame 36 år anmeldes for kun å ha skrapet et lite kikkhull i isen på frontruta. Førerkortet beslaglagt, heter det i meldingen fra Agder-politiet på Twitter. 1145 Vikeland i Vennesla: dame 36 år anmeldes for kun å ha skrapet et lite kikkhull i isen på frontruta. Førerkortet beslaglagt — Politiet i Agder (@politiagder) January 16, 2017 annonse