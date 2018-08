Skofteruds familie: – Tusen takk for støtte ÅSTEDET: Politi på stedet der den tidligere langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke på øya St. Helena ved Tromøy. (Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix) Vibeke Skofterud gravlegges fra Eidsberg kirke torsdag 9. august. – Vi gjennomlever de vanskeligste og tyngste dagene en familie kan oppleve, skriver familien. 01.08.2018 kl 16:41 (Oppdatert 16:43)

NTB

Familien til nylig avdøde Vibeke Skofterud uttaler seg i en pressemelding onsdag.

Skofterud ble funnet

– Vi gjennomlever de vanskeligste og tyngste dagene en familie kan oppleve. Tapet av vår kjære Vibeke kan ikke beskrives med ord, og det er ubegripelig at vår datter, søster og kjæreste ikke skal finnes mer. Vi søker trøst hos hverandre og i det faktum at Vibeke i løpet av sitt altfor korte liv, levde rikt og satte dype spor etter seg. Naturligvis i skiløypa, men ikke minst som menneske med et helt spesielt hjertelag. Det er rørende å se hva hun har betydd for så mange, og vi vil rette en stor takk for alle gode tanker og ord, skriver familien.

– Vi setter også pris på at vårt ønske om å sørge i fred som en familie, er blitt respektert. Vi ber om at det forblir slik også i tiden fremover. Familien kommer derfor ikke til å gi noen ytterligere kommentarer eller intervjuer utover denne pressemeldingen.

– Tusen takk for all støtte. Det varmer uendelig i en svært vanskelig tid, avslutter familien. Pressemeldingen kommer fra Karsten (pappa), Kristin (mamma), Tormod (bror) og Marit (kjæreste).

I samme pressemelding kommer det fram at Skofterud skal gravlegges fra Eidsberg kirke torsdag 9. august. Seremonien vil også bli overført via skjerm på plassen utenfor kirken på grunn av stort oppmøte. Det vil bli en minnestund i Eidsberghallen på Mysen etter jordfestelsen.