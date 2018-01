Skiskytterpar sørger over David (13) I SORG: Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen etter at deres eldste sønn døde 1. januar. (Foto: Privat / NTB scanpix NTB) DØDE 1. NYTTÅRSDAG: Gunn Margit og Frodes sønn, David (13). (Foto: Privat) annonse Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen mistet sin eldste sønn 1. nyttårsdag. 05.01.2018 kl 07:57 (Oppdatert 10:21)



-Vi er i bunnløs sorg. Det ufattelige og utenkelige har likevel skjedd. Man skal ikke miste et barn på 13 år, sier de to tidligere skiskytterne Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen i en pressemelding.

Gunn Margit Andreassen er fra Birkenes, men bor nå med familien på Hønefoss.

Det var 1. nyttårsdag David ble funnet død i sin egen seng. Han hadde feiret nyttår med familien kvelden før. - Det var en glad og fornøyd gutt som gikk til sengs. Alt var helt normalt.

- For cirka fire år siden fikk David påvist at han hadde svak epilepsi. Men det var ikke noe stort problem. Han levde et helt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom FIFA-spill i sofaen eller fotball i stua med softball. Real Madrid var laget hans, sier foreldrene.

Tirsdag 9. januar blir det begravelse i Haug kirke. Denne er åpen for familie og venner.

- Et kriseteam fra helsevesenet stilte raskt opp. Det samme har Ringerike kommune gjort gjennom prest, helsesøster og skole. Vi er også blitt tatt godt hånd om av politiet som automatisk kobles inn når et barn helt uventet dør, sier Andreassen og Andresen.

