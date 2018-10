Skal få beachclub, tretopphotell, «glamping» og treningssenter TRETOPPHOTELL: Et tretopphotell blir en av attraksjonene på det planlagte Canvas Hove. (Foto: Hove drift- og utviklingsselskap) OPPLEVELSER: Det skal legges til rette for aktivitetstilbud, og målet er å skape Norges fremste destinasjon for sjønære aktiviteter og opplevelser på Hove. (Foto: Hove driftsselskap) AKTIVITET: Det skal legges til rette for aktivitetstilbud, og målet er å skape Norges fremste destinasjon for sjønære aktiviteter og opplevelser på Hove. (Foto: Hove driftsselskap) Nye planer for drift av Hove camping legges frem av det kommunale driftsselskapet og opplevelsesekspert Jan Fasting tirsdag. 16.10.2018 kl 07:58 (Oppdatert 08:06)

Bjørn Atle Eide

Planlene legges frem på en pressekonferanse på rådhuset i Arendal tirsdag kl. 10.30.

- Driften av Hove Camping er kommet til et veiskille, heter det i en pressemelding som er sendt ut tirsdag morgen:

I 2016 ble Raet nasjonalpark etablert, og i prosessen frem mot etableringen drøftet styret i Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS hvordan det vil påvirke campingtilbudet på Hove. Det ble lagt en strategi der vi ønsket å utvikle Hove Camping i en retning der den fremstår som en «nasjonalpark-camping». Kriteriene for dette var at aktivitet, friluftsliv og større tilgang for alle skulle stå mer i fokus.

Fasting skaper «Canvas Hove»

Hove Camping skal nå bygges opp igjen på helt ny og innovativ måte. Navnet på den nye destinasjonen er «Canvas Hove» og skal drives av selskapet LowCamp som hovedaksjonær, med Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS som medeier, heter det i pressemeldingen.

Bak LowCamp står Jan Fasting og Vebjørn Haugesrud. Fasting er kjent som mangeårig sikkerhetsekspert fra programserien 71 grader nord, og er dessuten gründeren bak opplevelseshotellet Canvas i Treungen.

Initiativtakerne skriver videre i pressemeldingen:

Visjonen for den nye destinasjonen er å bli Norges foretrukne destinasjon for sjønære aktiviteter og opplevelser - og en arkitektonisk severdighet. Prosjektet har bred støtte fra politisk ledelse i Arendal Kommune, som er grunneier.

Canvas Hove skal etter planen, gradvis over noen år, bygges opp med følgende innhold:

Restaurant, tretopp-hotell, designhytter, glamping, teltplasser og aktivitets- og treningssenter. Vi vil starte arbeidet med nysatsingen allerede til våren, heter det i pressemeldingen.

Ingen får fornyet leiekontrakt

Det betyr at ingen av de de gjestene som i dag har leiekontrakt på Hove Camping vil få fornyet sin kontrakt, opplyser initiativtakerne.

På spørsmål om hvorfor dette er en god idé, svarer initiativtakerne følgende i pressemeldingen:

Gamle Hove Camping og områdene rundt blir i mye større grad åpnet for alle og få et park-preg.

Det blir lagt til rette for et stort aktivitetstilbud i tråd med den nye nasjonalparkens formål, der både gjester og lokalbefolkning blir invitert inn.

Arendal får en internasjonal spydspiss innen reiseliv.

Hoveodden vil få en beachclub-restaurant med god, ærlig mat.