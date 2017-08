Skal du på byen i kveld? Så skadelig er helgefylla for vekta Badevekt: annonse Fører til flere titalls tusen ekstra kalorier hvert eneste år. 12.08.2017 kl 16:55

Helgefylla er kanskje mye mer usunn enn du faktisk tror, ifølge en sak gjengitt av side3.no.

Forskere i Canada har nemlig regnet seg frem til hva helgefyll har å si for vekten din. Målet med undersøkelsen er å se om de ekstra kaloriene man får i seg ved alkohol kan være en årsak til økende overvekt blant unge mennesker.

10.000 studenter

Forskerne har fulgt over 10.000 student gjennom et skoleår ved 89 ulike universiteter i Canada. Gjennom hele året skrev studentene ned hvor mye og hvor ofte de drakk. De opplyste også om hva slags alkohol de forsynte seg av. De tre kategoriene man kunne velge mellom var øl, vin og rusbrus.

Drakk studentene mer enn fem enheter per kveld ble det regnet i kategorien helgefyll.

15 kilo ekstra fett

Inntaket av rusbrus kom dårligst ut. Hvis du drikker deg full på rusbrus to ganger i uka, kan det bety at du får i deg over 114.000 ekstra kalorier i året. Det betyr hele 15 kilo ekstra fett i løpet av ett år.

For samme mengde inntak av øl og vin var det henholdsvis ni og syv kilo fett ekstra i året.

Forskerne konkluderer med at slike fyllekuler kan være én av årsakene til økende overvekt blant unge mennesker.

Det poengteres i forskningen at undersøkelsen ikke sier noe som helst om testpersonenes forbrenning eller aktivitetsnivå. De eventuelle kiloene man vil legge på seg som følge av alkoholinntak i løpet av ett år, er basert på et liv uten nevneverdig aktivitet.