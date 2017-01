Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

BOMSKUDD: LArs Helge Birkeland, her fra et tidligere løp. (Foto: NTB scanpix)

Sjipulin vant i Antholz – Birkeland på 13. plass

Høydespesialisten Anton Sjipulin (29) tok sin femte seier i Antholz med seieren på fredagens normaldistanse i verdenscupen i skiskyting. Austegden Lars Helge Birkeland ble nummer 13.

20.01.2017 kl 16:10

NTB

Russeren nøyde seg med ett tilleggsminutt etter den ene bommen på første stående.

Martin Fourcade måtte denne gangen nøye seg med en annenplass. Én bom på både første og annen liggende ble for kostbart denne gangen, og han var 39,3 sekunder bak Sjipulin i mål.

3.-plassen tok Sergej Semenov. Ukraineren skjøt bare én bom og var 54,4 sekunder bak vinneren.

Ole Einar Bjørndalen ble beste norske etter et godt løp. I likhet med vinneren endte også Bjørndalen opp med bare én bom, men det gikk ikke fort nok målt opp de beste. Bjørndalen ble frakjørt med 1.01,5 minutter av Anton Sjipulin.

Bjørndalen har til sammen 13 seirer i Antholz. Ingen har flere. Den siste kom dog for ni år siden, den første allerede i 1996.

Ingen andre norske kom inn blant de ti beste. Lars Helge Birkeland (én bom) ble nummer 13. Han hadde 1.50,9 minutter opp til Sjipulin.

Johannes Thingnes Bø hadde heller ikke toppfarten inne og endte på 14.-plass. Det var 2.16,5 minutter opp til vinneren.

Emil Hegle Svendsen sto over 20-kilometeren

(©NTB)