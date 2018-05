Sjekk hvor mange som fikk bot i 40-sonen Kontroll: I alt 13 bilførere fikk fartsbot under en kontroll på Tromøy torsdag. Dette koster det å kjøre for fort Satsene for forenklede forelegg i trafikken gikk opp ved inngangen til 2018. Dette er de nye satsene: Ved fartsgrense fra 60 km/t eller lavere: t.o.m 5 km/t over fartsgrensen: 800 kroner

fra og med 6 km/t til og med 10 km/t over fartsgrensen: 2.100 kroner

fra og med 11 km/t til og med 15 km/t over fartsgrensen: 3.800 kroner

fra og med 16 km/t til og med 20 km/t over fartsgrensen: 5.500 kroner

fra og med 21 km/t til og med 25 km/t over fartsgrensen: 8.500 kroner

fra og med 26 km/t: tap av førerkort Ved fartsgrense 70 km/t og 80 km/t: t.o.m 5 km/t over fartsgrensen: 800 kroner

fra og med 6 km/t til og med 10 km/t over fartsgrensen: 2.100 kroner

fra og med 11 km/t til og med 15 km/t over fartsgrensen: 3.400 kroner

fra og med 16 km/t til og med 20 km/t over fartsgrensen: 4.700 kroner

fra og med 21 km/t til og med 25 km/t over fartsgrensen: 6.400 kroner

fra og med 26 km/t til og med 30 km/t over fartsgrensen: 8.500 kroner

fra og med 31 km/t til og med 35 km/t over fartsgrensen: 10.200 kroner

fra og med 36 km/t over fartsgrensen: tap av førerkort Ved fartsgrense 90 km/t eller høyere: t.o.m 5 km/t over fartsgrensen: 800 kroner

fra og med 6 km/t til og med 10 km/t over fartsgrensen: 2.100 kroner

fra og med 11 km/t til og med 15 km/t over fartsgrensen: 3.400 kroner

fra og med 16 km/t til og med 20 km/t over fartsgrensen: 4.700 kroner

fra og med 21 km/t til og med 25 km/t over fartsgrensen: 6.400 kroner

fra og med 26 km/t til og med 30 km/t over fartsgrensen: 8.500 kroner

fra og med 31 km/t til og med 35 km/t over fartsgrensen: 10.200 kroner

fra og med 36 km/t til og med 40 km/t over fartsgrensen: 10.650 kroner

fra og med 41 km/t over fartsgrensen: tap av førerkort Kilde: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker annonse Utrykningspolitiet stilte seg opp i en 40-sone på Tromøy i Arendal torsdag. Det ga uttelling. 03.05.2018 kl 15:58 (Oppdatert 16:02)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte fartskontroll i en 40-sone på Tromøy mellom klokken 12.00 og 14.00 torsdag.

I løpet av de to timene ble 13 bilførere tatt for å kjøre for fort.

- 13 førere har fått forenklede forelegg, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.