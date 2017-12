Sjekk dette julehuset NOSTALGI: Nissefar, sleden, snøen – alt var på plass. (Foto: Jan-Erik Løken) HØYREIST: Juletreet og julehuset lyser godt opp. (Foto: Jan-Erik Løken) FOLKSOMT: Mange hundre kom for å se. (Foto: Jan-Erik Løken) I SKOGEN: Julete stemning som på et postkort. (Foto: Jan-Erik Løken) NYTT: Pepperkakehus var også kommet på plass i år. (Foto: Jan-Erik Løken) annonse Pepperkakehus er nytt i årets utgave av julehuset på Hornnes der flere hundre mennesker kom for å være med på åpningen. 04.12.2017 kl 12:18

Kjell Rune Strømstad med familie og venner på Evje er litt ivrige enn de fleste på å markere at juletiden er i gang.

Sammen med en del sponsorer inviterte familien Strømstad nok en gang til storslagen åpningsfest av årets julehus i julekrysset ved riksvei 9 i Hornnes.

Pepperhus

Årets nyhet var et flott pepperkakehus som i samarbeid med alle barnehagene i Evje er blitt riktig så flott dekorert.

Åpningsshowet besto av scener fra pepperkakebakingen i Hakkebakkeskogen og et så stort fyrverkeri at man nesten fikk følelsen av at nyttårsaften allerede var unnagjort. Noen synes kanskje den slags pynt med tusenvis av lyspærer er for amerikansk, mens andre tenker at her kan en og annen kommune lære å se hvordan både juletrær skal lyse opp og hvordan man kan gjøre det koselig til jul i det offentlige rom.

Hagefest

Etter åpningsshowet, var alle tilskuerne invitert inn i hagen til familien Strømstad hvor det ble servert både varm risgrøt, pepperkaker og gløgg mens julemusikken kimte ut fra et meget godt lydanlegg.

Nisseslede med reinsdyr, snømannen Kalle og mye annet var det å se, ikke minst barn utkledde som pepperkakefigurer.

Flere hundre mennesker var til stede og det hele gikk nærmest knirkefritt for seg.