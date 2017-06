Sjekk barnas kjempewok STOR: Barna måtte bruke superkreftene sine for å få rørt i maten. (Foto: Alfred Redmond) STAS: Kokken ledet an, barna rørte, og til slutt kunne alle på festen nyte maten. (Foto: Alfred Redmond) annonse Barna i Engene barnehage i Arendal fikk lage mat i en gedigen wok da foreldrene laget barnehagefest. 19.06.2017 kl 13:11



Sommerfesten i barnehager er noe mange tar på alvor.

Mange barn slutter i barnehagen for å begynner på skolen, nye barna kommer og noen småbarn bytter avdelingen. Alt i alt er det en travel tid med mye spenning og glede. Da er ingen ting bedre enn et fantastisk foreldregruppa som tar fult ansvar for barnehagens sommerfest.

Som alle vet, fortjener barna det beste av oss til enhver tid, og våre foreldregruppe tar dette på alvor. Her møtes det opp profesjonell kokk med det som må være det mest spennende wok som finnes.

Ikke bare har foreldrene stilt opp, men de tok med seg noen venner også. Barna fra skolegruppa «barna som starter på skolen til høst» var selvsagt med på å lage maten. Her skal maten lages med kjærlighet og ingen raske løsninger.

– Denne maten var så godt, sier en gutt. – Det var bedre en lørdagsgodteri.

Personalet i Engene barnehage sender en stor takk til alle foreldrene. Vi takker for en fantastiske samarbeid og ønsker dere en god sommer.

Innsendt av personalet i

Engene barnehage