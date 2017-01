Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Sist hun slapp ut stjal hun en bil. Nå har hun rømt fra sykehus STJAL BIL: Etter at politiet slapp henne på Stoa, stjal hun en bil. Nå har hun rømt fra fengselet i Kragerø. (Foto: Anne Karin Andersen) Etter biltyveriet ved forrige løslatelse ble hun satt i varetekt i Kragerøs kvinnefengsel. Så rømte hun fra sykehus. 12.01.2017 kl 11:24

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Vi har fått melding om at kvinnen er savnet i forbindelse med et legebesøk eller lignende i Kragerø, sier politistasjonssjef Odd Holum i Risør til Aust Agder Blad. Kvinnen i 20-årene ble forrige gang pågrepet i Risør. Dit hadde hun kjørte i en bil som hun stjal kort etter løslatelsen fra politistasjonen i Arendal 29. desember. RØMTE: Etter biltyveriet i Arendal ble hun satt i varetekt i Kragerø. Nå har hun rømt. Foto: Jon-Inge Hansen, Varden I kjølvannet av pågripelsen i østfylket ble kvinnen, som er uten fast bopel, satt i varetekt i kvinnefengselet i Kragerø. Holum har ikke ytterligere detaljer om hvordan hun klarte å rømme derfra. – Hun er nå meldt savnet og er etterlyst, sier politistasjonssjefen til lokalavisen. Rømte fra sykehuset i Telemark – Dette dreier seg om en varetektsinnsatt, under politiets ansvar som ble innlagt på Sykehuset Telemark og rømte derfra, presiserer Runar Jacobsen

assisterende fengseleder Telemark fengsel. Jacobseb forteller at det er politiet som har ansvaret for henne når hun er utenfor fengselets lukkede område.