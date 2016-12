Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Sendt til sykehus etter trafikkulykke

Et enslig kjøretøy har kjørt av veien og havnet på taket på riksvei 9 nord for Bygland sentrum julaften. 24.12.2016 kl 15:27 (Oppdatert 16:08)

Tom Bucher Hansen

Politiet fikk melding om utforkjøringen på riksvei 9 ved Skomedal i Bygland klokken 15.04 julaften. - Nødetater er på vei. VI vet foreløpig ikke noe mer, meldte Agder politidistrikt kl. 15.10. Etter det man kjenner til skal det kun ha vært en person i bilen - en kvinne - og føreren skal være ute av bilen. Også Setesdal Brannvesen Bygland rykket ut til trafikkulykken. Ifølge fvn.no, som har snakket med overbefalsvakt Olav Neset i Setesdal brannvesen, skal det i bilen ha vært en kvinne og en hund. Kvinnen skal ha bitt hentet av ambulanse og kjørt til Sørlandet sykehus Kristiansand. - Men etter det jeg vet skal det ha gått forholdsvis greit med kvinnen, sier han.