Send oss dine beste kodenavn

SMÅFREKT: Her er Agderposten-journalistens foreløpig siste BankID-kode. (Foto: Skjermdump) «Opplagt furter»: Vi får tro det er helt tilfeldig. 30.06.2017 kl 11:00

De to kodeordene dannes når du logger deg på med bankID på mobil. Et adjektiv og et substantiv. De er der for å sikre at brukeren skal kunne forvisse seg om at riktig forespørsel går til rett enhet, eller eventuelt – for å varsle at andre prøver å lure seg inn på kontoen din.

Den siste kombinasjonen journalisten bak denne saken fikk, var «opplagt furter».

OPPLAGT, ELLER?: Tilfeldig genererte kodeord. Foto: -

Teknisk Ukeblad tok i 2015 for seg kodekombinasjonene, og fikk denne uttalelsen fra produktsjef Nils Inge Brurberg i BankID:

– Tidligere viste vi brukerne litt mer kryptiske koder, som «xys832», men jeg tror dette gikk mange hus forbi. Med de nye kodene har det blitt enklere å gjennomføre denne kontrollen, forklarte Brurberg i 2015.

Datagenerert

Tu.no fikk da opplyst at det er en datamaskin som bestemmer ordvalget.

Et adjektiv velges fra en tabell med hundre ord, og settes foran et substantiv, også fra en tabell med hundre ord. Ordene er håndplukket av en konsulent som har jobbet med systemene.

– En av de første som kontaktet oss hadde fått opp ordene «lodden sitron». Han erklærte dette som sitt nye, hemmelige, spionnavn, sa Brurberg til nettstedet.

Glem naboen

Støtende ord er forsøkt unngått. Noen ord har likevel blitt fjernet fra to-ordsystemet etter klager fra brukerne. Blant disse er «tog», «bilde», «fjell» og «nabo», skriver tu.no.

Hvorfor akkurat dem?

Det hadde ikke produktsjefen svar på.

Og som du ser i kommentarfeltet til denne saken: «utro gubbe» fikk lov til å passere.