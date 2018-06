Selger unik eiendom med en halv kilometer strandlinje Idyll: Hovedhuset på Kulturgården på Ågerøya er fra 1750.Den 87 mål store eiendommen er nå til salgs for 12 millioner kroner. (Foto: DNB/Inviso) Stort hus: Fra dagligstuene i første etasje. (Foto: DNB/Inviso) Idyll: Gangen i andre etasje. (Foto: DNB/Inviso) Soverim: Et av soverommene i østfløyen av skipperhuset. (Foto: DNB/Inviso) Dagligstue: Dette er dagligstua i vestfløyen av hovedhuset, med tregulv og tømmervegger. (Foto: DNB/Inviso) Låve og hønsehus: Eiendommen har en stor låve og et lite hønsehus. (Foto: DNB/Inviso) Stor eiendom: Eiendommen er på hele 87 mål. (Foto: DNB/Inviso) Blå lagune: Brygga og båthuset ligger i en blå lagune på Ågerøya i Lillesand. (Foto: DNB/Inviso) Eget båthus: Eiendommen har eget båthus og brygge, samt nesten en halv kilometer med strandlinje. (Foto: DNB/Inviso) annonse Eiendommen Kulturgården på Ågerøya i Lillesand er til salgs for 12 millioner kroner. 12.06.2018 kl 19:10 (Oppdatert 19:52)



- Kulturgården er en veldig spesiell eiendom på Ågerøya, og et sted å investere for den som også vil ha plass til hele neste generasjon, sier eiendomsmegler Eivind Bjoraa i DNB Eiendom til Fædrelandsvennen.

- Garantert hvilepuls

Eiendommen i millionbeltet i Lillesands skjærgård er på litt over 87 mål, og består av både skipperhus, sjøbu, brygge og låve.

«Eiendommen har bortimot en halv kilometer strandlinje, egen brygge med båthus, tinglyst båtplass og en nydelig bygningsmasse med fordums sjarm. For deg som ønsker å komme vekk fra hverdagens mas, er dette en perle som garantert gir hvilepuls» heter det i salgsannonsen på finn.no.

Hovedhuset er fra 1750-tallet og går over to plan. Låven er fra 1860-tallet og har potensial for innredning, ifølge annonsen.

Eiendommen har sågar sin egen nettside.

Egen blå lagune

Ved brygga, som ligger innerst i «en blå lagune» er det oppført et eget båthus.

Det er også flere badeplasser og et eget hønsehus på eiendommen.

– Du kan ha 15 overnattingsgjester. Dessuten er både loft og låve arealer med innredningspotensial. Hønsehuset er allerede omgjort til overnatting, sier Bjoraa til Fædrelandsvennen.

Satt ned prisen

Avisen har også snakket med eier Ingar Lundeby (71).

– Nå har vi bodd på Ågerøya i 25 år. Det er vemodig å kvitte seg med gården, men det er mye å stelle og ta vare på, forteller han.

Han har tidligere forsøkt å selge eiendommen for 15 millioner kroner. Nå er prisen satt ned med tre millioner, til 12 millioner kroner.