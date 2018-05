Selger ny bolig: Her er huset med egen badestrand som du kan åpne nesten helt opp EGEN STRAND: Privat strand og brygge hører til eiendommen. (Foto: Thomas Heimdal) TIL SALGS: Eiendommen ved Inntjorekilen som ble bygget i 2017, er til salgs. (Foto: Thomas Heimdal) ÅPENT: Fra soverommet ser man rett ut på vannet. (Foto: Thomas Heimdal) KAN ÅPNES: Mange av veggene, som er glassdører, kan åpnes helt opp. (Foto: Thomas Heimdal) EGEN STRAND: Privat strand. (Foto: Thomas Heimdal) ÅPENT: Man får naturen rett inn i huset. (Foto: Thomas Heimdal) annonse Selgeren i Grimstad lokker med egen strandlinje med bryggeanlegg og vegger i glass som kan åpnes nesten helt opp. 29.05.2018 kl 09:15 (Oppdatert 09:42)

Silje Bratland Roksvåg

– Dette er en kanonfin eiendom. Det er et veldig artig hus som er litt utenom det vanlige, sier eiendomsmegler Dajmi Birkedal i Sørmegleren til Agderposten.

Kan åpne veggene

Den 176 kvadratmeter store eneboligen ble bygget i fjor, og selges nå uten at noen har bodd i den. Den ligger ved bredden av Inntjorekilen i Grimstad, cirka 15 minutter fra sentrum i bil.

Det er også atkomst via sjøveien, om man kjører inn Reddalskanalen, over Landvikvannet og inn i Inntjorekilen. Det var Grimstad Adressetidende som først omtalte eiendommen som nå ligger ute til salgs for 8,9 millioner kroner.

– Det som er gøyalt er at man kan åpne veggene i store deler av huset. Mange vinduer gjør at det blir veldig lyst og man får naturen rett inn i stua, forklarer Birkedal.

Egen strand

Boligen har fire soverom, egen strandlinje med bryggeanlegg og privat badestrand.

Eiendomsmegleren har allerede hatt to private visninger, og søndag er det fellesvisning.

– Jeg har hatt mange på tråden, og ser at det er mye trafikk på annonsen.

– Vi ser stadig vekk at det bygges kostbare eiendommer også litt utenfor sentrum. Det kan være folk fra området som søker roen eller som vil ha det litt spesielle, forklarer Birkedal.

