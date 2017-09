Seks fulle menn ble bortvist i natt – to fikk overnatting i arresten

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken var litt over ett da en politipatrulje tok turen til Bjorbekk i Arendal. Der ble to «godt berusede» menn bortvist fra en privatadresse etter å ha banket på døren. – Beboer kjenner dem ikke, melder operasjonsleder på Twitter. Bortvist fra byen Det ble flere bortvisninger den natten, i det som er meldt å bli en solid uværshelg. I Tvedestrand ble to menn på 33 og 42 år bedt om å forlate sentrum etter krangling og bråk. 0140 Tvedestrand sentrum. To menn 33/42 bortvist fra sentrum etter krangling og bråk. — Politiet i Agder (@politiagder) 30. september 2017 Sov ut rusen I Arendal sentrum ble nye to menn, disse på 20 år, bortvist etter krangel med dørverter. Da de politiet traff dem i samme område noe senere. ble begge pågrepet og satt i fyllearresten. Mistet lappen Fredag kveld ble en bilist målt til 78 km/t i 50-sonen på His i Arendal. Dermed røk førerkortet. Bilisten anmeldes. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

