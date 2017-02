Seks delte 14 Lotto-millioner

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Seks Lotto-spillere kunne lørdag kveld ikle seg rollen som nye, norske millionærer. Er du en av dem? 04.02.2017 kl 20:09

Tom Bucher Hansen

Norsk Tipping jobbet lørdag kveld med å få tak de seks personene som hadde prikket inn denne gullrekka 6 – 11 – 15 – 19 – 21 – 27 – 33 . Tilleggstall lørdag er 9 Til sammen 14.109.540 kroner lå i potten, og dermed vil hver enkelt spiller få 2.351.590 kroner. Spørsmålet er om en sørlending er en av de heldige med griseflaks denne kvelden. Klokken 20.00 hadde Norsk Tipping ennå ikke fått tak i noen av heldiggrisene. Kveldens Joker-premie på 3.668.000 gikk til en mann i 30-årene fra Eidsvoll.