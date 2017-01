Seilerhytta er solgt for 4,8 mill kroner SEILERHYTTA SOLGT: Seilerhytta er solgt til daglig leder og deleier i Fauna Eiendom, Rasmus Os, for 4,8 millioner kroner. (Foto: Tvedestrand mannskor) TVEDESTRAND MANNSKOR: Beslutningen om å selge hytta ble tatt på Tvedestrand mannskor sin generalforsamling torsdag kveld 5. januar. (Foto: Tvedestrand mannskor) annonse Tvedestrand mannskor selger seilerhytta i Tvedestrand til daglig leder og deleier i Fauna Eiendom, Rasmus Os, for 4,8 millioner kroner. 06.01.2017 kl 09:17 (Oppdatert 09:26)

Rasmus Os presenterte et unikt konsept for koret som sikrer videre drift til glede for både lokalbefolkning og turister.

I kjøpekontrakten er det presisert:

Kjøper er innforstått med at eiendommen i Tvedestrands kommuneplan er regulert til friluftsområde og at det ikke kan påregnes omregulering som følge av nasjonal og kommunal strandsonepolitikk.

4,8 mill kroner

Salget ble besluttet på korets ekstraordinære generalforsamling den 5. januar, og salgssummen er kr. 4.8 mill kroner. Os har erfaring fra utvikling av konsepter for kultur- og restaurantvirksomhet i Oslo, og han ønsker å gjenskape seilerhytta til et folkelig sted.

- Os har nær tilknytning til området, og har gode følelser for Tvedestrand. Slekten har hatt tilhold på Lyngør gjennom mange generasjoner, forteller presseansvarlig i Tvedestrand mannskor, Kjell Sjursen, i en pressemelding.

Ruster opp eiendommen

Sjursen opplyser at Rasmus Os vil ruste opp eiendommen for å kunne ta imot lokalbefolkning og turister, forhåpentlig allerede fra sommeren av.

Det vil bli et enkelt utleiekonsept for overnatting, og det vil bli tilrettelagt for forskjellige typer kulturarrangmenter.

På sikt er drømmen å kunne ha et bevertningstilbud med kvalitet der ute i havgapet, men det avhenger blant annet av den rette lokale driver finnes.

Hytta skal også tilkoples kommunalt vann og avløp.

- Os vil skape en liten kulturell oase ute i skjærgården, og ser for seg et aktivt samarbeid med både Tvedestrand mannskor og andre kulturkrefter i Tvedestrand. En mulighet kan være en utviklingsavtale med de lokale kulturkreftene som sammen med Tvedestrand mannskor skal disponere en del av salgssummen gjennom en lokal kulturstiftelse. Dette gir ekstra synergier, forteller Kjell Sjursen.

- Et folkelig sted

- Lag og foreninger i Tvedestrand vil være velkomne til samarbeid om bruk og utvikling av seilerhytta, slik som turistforeningen og andre som matcher ideene for hytta som et folkelig sted, sier Rasmus Os.

Han håper å få gode ideer og innspill om samarbeid fra lokale krefter. Hytta vil være et godt egnet besøkssted i den nye Raet nasjonalpark og en naturlig veiviser inn til Bokbyen, Furuøya og Tvedestrand for øvrig.

- Hytta vil også kunne brukes av skoleklasser hvis det er ønske om det. Eksempelvis Risøy folkehøyskole og den nye videregående skolen i Tvedestrand dersom de trenger seilerhytta for friluftsliv, befaringer og undervisning. Slike løsninger har jeg virkelig lyst til å bidra til, sier den nye eieren Rasmus Os.

- Dette må sies å være en løsning med bare vinnere, og Tvedestrand mannskor er svært fornøyd med den løsningen som nå er på plass. Seilerhytta vil transformeres inn i et konsept som ivaretar stedets rike historie og tradisjoner og er midt i blinken for mannskorets ambisjoner for stedet. Det har de senere år blitt for krevende for koret å ivareta de forpliktelser som følger med det ansvar det er å eie og drifte Seilerhytta. Derfor er det en stor glede for koret å kunne være partner i denne løsningen, sier korets leder Jan Egil Gundersen.

- Tvedestrand mannskor inviterte det offentlige til i å finne en løsning uten å lykkes. Det er ikke til å legge skjul på at det da er svært tilfredsstillende for koret å komme opp med det konseptet som nå er på plass og som vil få mange ringvirkninger i Tvedestrand, sier korets nestleder Trygve Sjøstad Nilsen.