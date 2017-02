Se opp for farlige istapper

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Frank Johannessen

– Når snø smelter og fryser på tak blir det istapper. Politiet minner om huseieres plikt til å sette ut sperringer på fortau for å unngå skade, minner politiet i Agder om på Twitter. Selv om det er godt og kaldt fortsatt, fører dårlig isolerte tak til at det flere steder henger istapper som kan falle ned og skade noen. Å sette ut sperringer for publikum er en høyst midlertidig advarsel, og ikke noe som fritar huseiere fra å måtte fjerne is. §12 i de lokale politivedtektene viser gårdeiers ansvar: Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.