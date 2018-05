Savnet mann i Lillesand er kommet til rette - leteaksjonen avsluttes Leteaksjon: Politiet gjennomfører nå en leteaksjon i Blåbæråsen, sammen med Røde Kors og Norske Redningshunder. (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse Politiet igangsatte torsdag en leteaksjon etter en ung mann, som skal ha forsvunnet fra en bolig i Lillesand i natt. 24.05.2018 kl 13:21 (Oppdatert 16:17)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Carl Christian Engstad (Lillesands-Posten)

Tlf: 480 45 901

SISTE: Den savnede mannen er kommet til rette, melder politiet. Leteaksjonen avsluttes.

Politiet mottok i åttetiden i morges melding om at en ung mann hadde forsvunnet fra sin bolig i Lillesand i løpet av natten. Etter å ha gjort en del undersøkelser, har politiet nå bestemt seg for å igangsette en leteaksjon.

- Den savnede forlot bopel i Lillesand klokken 01.30 i natt. Etter det har ikke familien hatt kontakt med ham. Vi har nå iverksatt en leteaksjon i Blåbæråsen i Lillesand hvor Aust-Agder Røde Kors, Norske redningshunder og Rovernes beredskapsgruppe, samt mannskaper fra politiet deltar, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Thomas Nordvik i en pressemelding.

Usikker tilstand

Røde Kors og Norske Redningshunder er kalt inn til å delta i aksjonen.

- Det er usikkert hvilken tilstand han er i, og vi har lyst til å komme i kontakt med han. Vi har kalt inn frivillige, som er ankommet oppmøtestedet og skal til å begynne leteaksjonen, sier operasjonsleder Thomas Nordvik til Lillesands-Posten.

Politiet ber om tips

- Det er i utgangspunktet et stort område som leteaksjonen skal dekke, og vi vet ikke hvilken tilstand den savnede er i. Dersom publikum har tips til politiet vil vi gjerne at de ringer oss på 02800, sier operasjonslederen i Agder politidistrikt.

Oppmøtestedet for letemannskapene var Blåbæråsen barnehage. Aksjonsleder for Røde Kors er Øystein Svanøe, som for øyeblikket har 17 andre frivillige med seg fra Røde Kors Aust-Agder.

- Mannskaper fra Røde Kors Vest-Agder er også kalt inn, sier Svanøe til Lillesands-Posten.

Totalt fire hunder er også i skrivende stund med på aksjonen.