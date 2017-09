Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Savnet mann funnet i god behold

Politiet iverksatte leteaksjon, natt til søndag, etter at en mann ble meldt savnet ved Toplandsheia hyttefelt på Birkeland. 24.09.2017 kl 07:06 (Oppdatert 10:17)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyste at politiet fikk melding om den savnede mannen klokken 02.07. Politiet søkte med hunder i området og søkemannskap ble kalt ut. Klokken 06.24 ble leteaksjonen trappet opp med og flere letemannskaper ble satt inn i søket etter den savnede. Politiet gikk ut med opplysninger om at den savnede mannen var iført dongeriskjorte, Bergans turbukse og joggesko. Klokken 08.33 kunne politiet meddele at den savnede hadde blitt funnet. Han var etter forholdene i god behold og ble gjenforent med familie.

