Savnet kvinne spaserte inn døra hjemme

LETEAKSJON: Politimannskaper og et Sea King deltar i leteaksjonen etter en kvinne i Arendal som ble meldt savnet tirsdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) LETEAKSJON: Det pågår tirsdag kveld en større leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) HELIKOPTER: Et Sea King deltar i leteaksjonen etter en savnet kvinne i Arendal tirsdag kveld. (Foto: Elisabeth Grosvold) SAVNET: En kvinne i begynnelsen av 50-årene er savnet i Arendal. Leteaksjonen pågår i området rundt Nedenes i Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) Det er tirsdag kveld iverksatt leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. Onsdag morgen kunne politiet melde at kvinnen hadde kommet til rette. 03.01.2017 kl 20:26

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Både Sea King og politiet deltok i leteaksjonen etter den savnede kvinnen. Klokken 05.16 onsdag morgen kom hun til rette. – Savnede spaserte inn døra hjemme og er altså ikke savnet lenger, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt. Politiet iverksatte leteaksjon tirsdag kveld etter at kvinnen ble meldt savnet tidligere i dag. Leteaksjonen pågikk i området rundt Nedenes i Arendal. Sea King deltar Politiet opplyste til Agderposten at politipatruljer med hunder deltar i søket, det samme gjør et Sea King-helikopter. – Vi bistår politiet i en leteaksjon. Ytterligere informasjon må gis av politiet, fikk Agderposten opplyst ved Hovedredningssentralen. LETEAKSJON: Det pågår tirsdag kveld en større leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. Foto: Elisabeth Grosvold Etter det Agderposten forstår leteaksjonen pågått siden noe før klokken 20.00. Kvinne i 50-årene Flere redningsressurser deltok i søket etter en dame i begynnelsen av 50 årene, opplyste operasjonsleder på Twitter. – Vi har ingen flere kommentarer til leteaksjonen på det nåværende tidspunktet, sa operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til Agderposten. Klokken 22.20 opplyste operasjonsleder at leteaksjonen så langt er resultatløs, men vil fortsette utover natten. – Det er ikke noe nytt å melde nå. Vi kommer til å holde et visst trykk oppe gjennom natta, primært med hundepatruljer, sa Kleivane. annonse