Savnet båtfører funnet etter leteaksjon i Tvedestrand En båtfører i Tvedestrand ble funnet i god behold etter en leteaksjon i Tvedestrand natt til mandag. 25.09.2017 kl 10:45 (Oppdatert 10:46)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet gikk ut på Twitter og etterlyste informasjon om en båt klokken 03.11 natt til mandag. – Øyen 620 (glassfiber) med en 60 HK Yamaha. Stor aluminiumstank (400 l) midt i båten. Ved observasjon kontakt politiet, skrev operasjonsleder i Agder politidistrikt. Redningsaksjon – Båten har en styrekonsoll på styrbord side med to seter bak denne. Mest aktuelle området er Arendal–Risør, opplyste politiet. Ved 07-tiden mandag morgen ble det meldt at båten var kommet til rette. Tvedestrandsposten har fått opplyst av Tvedestrand lensmannskontor at det dreide seg om en lete- og redningsaksjon etter en savnet person. – I god behold – Det var mørkt og relativt dårlig vær, så politiet valgte å iverksette en redningsaksjon, forteller politibetjent Margrethe Solvang ved Tvedestrand lensmannskontor til lokalavisen Både helikopter og redningsskøyte skal ha blitt satt inn i letingen. – I morgentimene i dag ble vedkommende funnet i god behold, opplyser Solvang til avisen.

