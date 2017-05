Savnet 12-åring kom til rette i natt annonse Det ble tirsdag kveld ved 21.30-tiden satt i gang en leteaksjon etter en 12 år gammel jente ikke kom tilbake i forbindelse med et orienteringsløp på Kjærrane i Kristiansand. 17.05.2017 kl 00:20 (Oppdatert 00:25)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

SISTE: Klokken 22.55 i går kveld kunne Agder-politiet melde at jenta var kommet til rette.

- Hun klarte å komme seg ned til en vei selv. Hun var i god form og hadde ikke behov for helsehjelp, forteller en lettet innsatsleder, Hans Waage.

Politiet startet tidligere på kvelden en leteaksjon og kalte ut frivillige mannskaper - i tillegg til egne ressurser, fortalte Trond Bjørnøy, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola, til Fædrelandsvennen ved 21-tiden.

Dro på treningsløp

Waage forteller at 12-åringen ikke dukket opp etter at hun hadde deltatt i et treningsløp tirsdag kveld.

Hun dro ut klokka 18.00, og skulle være tilbake klokka 19.00. Jenta er medlem i Kristiansand orienteringsklubb.

Ifølge politiet var det klubben og jentas mor som meldte 12-åringen savnet da hun ikke kom tilbake etter løpet.

Frivillige deltar

Fædrelandsvennen skriver at frivillige fra klubben er i gang med søket.

Det er også flere på vei fra Røde Kors og Norske redningshunder som skal delta i søket.