annonse annonse annonse Sammen vil de representere et tidsskifte og løse miljøutfordringer SLÅR SEG SAMMEN: Cambi, her representert ved administrerende direktør Per Lillebø (t.v.) går inn som hovedaksjonær i Grimstad-bedriften Høst, som ledes av Torleiv Ugland. (Foto: Høst) annonse Sammen skal Grimstad-bedriften Høst og teknologileverandøren Cambi bli en totalleverandør innen slambehandling og disponering av biorest. 06.02.2017 kl 19:45

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725 Teknologileverandøren Cambi går inn som hovedaksjonær i Grimstad-bedriften Høst (tidligere Norsk Jordforbedring AS) som drives av Torleiv Ugland. Cambi utløser dermed Aust-Agder Næringsselskap AS og Invest24 AS, opplyser Høst i en pressemelding. Nå eies selskapet av Cambi ASA (80 %) og Terramarin AS (20 %). Totalleverandør Høst er ledende i Norge på produksjon og salg av jord- og gjødselprodukter basert på biorest, kompost og andre innsatsfaktorer. Cambi er en verdensledende teknologileverandør innen løsninger for biogassproduksjon og biorest, blant annet gjennom forbehandling av avløpsslam og annet organisk avfall. Nå tar Torleiv Ugland og administrerende direktør Per Lillebø i Cambi sikte på å videreutvikle produktene for å møte markedets behov og krav til disponeringsløsninger. «Nye prosjekter ønsker i økende grad komplette løsninger som både inkluderer slambehandling og sluttdisponering av bioresten. Her passer HØST sine løsninger godt sammen med CAMBIs teknologi og gjør at CAMBI og HØST sammen kan opptre som totalleverandør», heter det i pressemeldingen. Tidsskifte Ugland peker på at samarbeidet åpner opp mange nye muligheter. – Ikke minst internasjonalt der store volum må håndteres fra millionbyer for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor. Samtidig ser vi også utfordringer i Norge med økende kostnader med sluttdisponering av slam, der Cmabis teknologi i kombinasjon med Høst sine løsninger vil representere et tidsskifte, sier han. «Slam fra bl.a. avløpsrenseanlegg vil med Cambi’s teknologi bli garantert smittefrie samt at luktproblemer blir eliminert. Produksjonen av kvalitetsjord og gjødselprodukter fra avfallsprodukter vil også kunne åpne for økt eksport til markeder som sårt trenger tilførsel av organisk materiale» opplyser selskapene i pressemeldingen. annonse