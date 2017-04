Sabeltanns advokater truet lekeland TRUET MED SØKSMÅL: Terje Formoe som Kaptein Sabeltann, fotografert i 2002. Idag har han forlengst overlatt rollen til andre. (Foto: NTB scanpix) annonse ... med søksmål. Hiv O’Hoi i Trondheim valgte å bytte navn. 15.04.2017 kl 08:55

– Dette er en kjedelig situasjon, men vi ønsker ikke ta opp kampen mot en så mektig aktør som Kaptein Sabeltann AS. Da er det rett og slett enklere å bytte navn, sier Ida Melhuus i markedsavdelingen ved Sirkus Shopping, som driver lekelandet i Trondheim, i en pressemelding.

«Snart er skatten vår»

Du har sikkert hørt strofen fra kaptein Sabeltanns signatur-sang: «Hiv o’hoi! Snart er skatten vår».

Kjøpesenteret Sirkus Shopping sjekket rettighetene til navnet Hiv O'Hoi da lekelandet åpnet i 2012. Da var det kun teaterforestillinger navnet var registrert på.

Siden har imidlertid Kaptein Sabeltann AS, Terje Formoes selskap, også fått enerett på navnet brukt på fornøyelsesparker, opplyser Ida Melhuus i Sirkus Shopping.

Lekelandet i Trondheim ble truet med søksmål.

Ingen kommentar

– Vi ble ganske overrasket da vi fikk brev fra advokatene til Terje Formoe som krevde at vi skulle bytte navn, sier Melhus i pressemeldingen.

Et krav de valgte å etterkomme, selv om hun mener lekelandet hadde sitt på det tørre.

Overfor NRK Sørlandet vil ikke Terje Formoe kommentere saken:

– Ikke ut over at denne saken er avgjort for lenge siden.

