Så røyk fra luften – Gjerstads brannvesen ut for å sjekke Østre Agder brannvesen rykker søndag i 18-tiden ut til Drivheia etter observasjonen fra et fly. 29.07.2018 kl 18:54 (Oppdatert 19:01)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

110-sentralen melder via Twitter om at det skal være observert røykutvikling fra et fly, i området Drivheia.

Østre Agder brannvesen Gjerstad er klokken 18.40 på vei for sjekke.

Saken oppdateres

Det har i helgen vært to større skogbranner i Aust-Agder.

Brannen på Vindslandsheia i Birkenes har pågått siden torsdag, den andre, på Vegårshei, fikk brannvesenet raskere under kontroll.