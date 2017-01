Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Så mange fikk øyeskader av fyrverkeri SMELL: Himmelen lyste opp da 2016 ble til 2017. Her fra Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) Foreløpige tall viser at tolv personer har fått øyeskader som følge av fyrverkeri det siste døgnet, fire av dem alvorlig. 01.01.2017 kl 18:03

NTB

Tlf: – Fire av de tolv er alvorlig skadd. De åtte andre har øyeskader som er moderat alvorlig. Ingen av de skadde brukte vernebriller da ulykken skjedde, sier øyelege Nils Bull til Helse Bergen. Hver 1. nyttårsdag lager Bull en oversikt over hvor mange som har blitt behandlet for øyeskader på sykehus etter nyttårsfeiringen. – Tre av de fire alvorlige skadene og seks av de moderat alvorlige skjedde ved bruk av effektbatteri. En har måttet fjerne øyet. Ved en av de alvorlige skadene fikk vedkommende hull i begge øyne, sier Bull. Agderposten har omtalt 15-åringen i Arendal som fikk en kruttladning i ansiktet, samt en mann i Kragerø som ble skadet da han skulle rydde opp i etterlatt fyrverkeri dagen derpå. I 2015-2016 ble det rapportert om totalt 54 uhell, og gjennomsnittet de siste sju årene ligger på 57 rapporterte uhell, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 18 av uhellene i fjor resulterte i øyeskader. Den internasjonale øyelegeforeningen International Council of Opthalmology mener det må bli slutt på den unødvendige ødeleggingen av øyne med fyrverkeri og går inn for totalforbud i hele verden mot privat fyrverkeri. – Den norske øyelegeforeningen Norsk Oftalmologisk Forening støtter dette og har sendt brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og bedt om et forbud i Norge, opplyser Bull til NTB. (©NTB) annonse