Rykket ut til trafikkulykke i Grimstad

Ett kjøretøy var involvert – to personer er kjørt til sykehus for sjekk etter smellen ved Vesterled. 24.04.2017 kl 14:41 (Oppdatert 15:06)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politiet fikk melding om ulykken ved Vesterled Grimstad i klokken 14.35.

– Det ser ut til at det kun er ett kjøretøy involvert. Hendelsesforløp er uklart, skadeomfang ikke kjent, melder operasjonsleder Martin Ugland i politiet via Twitter.

Klokken 15 opplyser han at to personer er kjørt til sykehus for sjekk.

– Det er sannsynligvis ikke alvorlig. Politiet oppretter sak.

– Årsaken til uhellet er akutt sykdom. Bilen kjørte ut av veien og inn i et gjerde, supplerer Ugland via Twitter.

